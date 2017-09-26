Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.56 ↓

EUR 68.55 ↑

26 сентября Вторник

Уфа   °

В России могут заблокировать Facebook

ОБЩЕСТВО

В России могут заблокировать Facebook Фото: РИА Новости

В России могут заблокировать Facebook Фото: РИА Новости

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил американской социальной сети Facebook блокировкой на территории России в случае, если компания не выполнит закон о хранении персональных данных. Об этом глава ведомства заявил журналистам, сообщают СМИ.

По словам руководителя ведомства, Facebook обязан привести свою работу в стране в соответствие с законодательством к 2018 году.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации», — отметил Жаров.

Он также напомнил, что похожая ситуация сложилась с соцсетью для налаживания деловых контактов LinkedIn. Жаров пообещал соблюсти сроки для решения проблемы и добавил, что Facebook — популярная, но не уникальная соцсеть.

Представители компании, по словам главы Роскомнадзора, рассматривают возможные варианты, но пока не отправляли официальных писем.

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует. Так, в прошлом году ведомство заблокировало социальную сеть LinkedIn.

Теги: социальные сети, Роскомнадзор
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть