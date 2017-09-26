В России могут заблокировать Facebook Фото: РИА Новости В России могут заблокировать Facebook Фото: РИА Новости

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил американской социальной сети Facebook блокировкой на территории России в случае, если компания не выполнит закон о хранении персональных данных. Об этом глава ведомства заявил журналистам, сообщают СМИ.

По словам руководителя ведомства, Facebook обязан привести свою работу в стране в соответствие с законодательством к 2018 году.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации», — отметил Жаров.

Он также напомнил, что похожая ситуация сложилась с соцсетью для налаживания деловых контактов LinkedIn. Жаров пообещал соблюсти сроки для решения проблемы и добавил, что Facebook — популярная, но не уникальная соцсеть.

Представители компании, по словам главы Роскомнадзора, рассматривают возможные варианты, но пока не отправляли официальных писем.

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует. Так, в прошлом году ведомство заблокировало социальную сеть LinkedIn.