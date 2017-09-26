В Уфе рассказали о блестящем результате сборной команды Башкирии на Всероссийских юношеских играх боевых искусств Фото: Олег Яровиков









В Уфе рассказали о блестящем результате сборной команды Башкирии на Всероссийских юношеских играх боевых искусств Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

О победном выступлении сборной команды Башкортостана на Х юбилейных Всероссийских юношеских играх боевых искусств, прошедших с 3 по 18 сентября в Анапе, шла речь на пресс-конференции в агентстве «Башинформ». В ней приняли участие депутаты уфимского Горсовета — вице-президент филиала РСБИ по РБ Александр Соснин, член комиссии Горсовета по науке, образованию, спорту и молодежной политике Юрий Васильев, а также исполнительный директор Военно-спортивного фонда «Башкортостан» (Региональный оператор комплекса ГТО в РБ) Виктор Макин.

Они рассказали, что в состязаниях в Анапе приняли участие более четырех тысяч юных спортсменов практически из всех регионов страны, было разыграно более 700 комплектов медалей.

Результат выступления нашей сборной команды в этом году превзошел все ожидания и стал лучшим для республики за всю десятилетнюю историю Игр. Сборная команда Башкортостана была представлена 152 спортсменами и заняла второе общекомандное место среди 74 регионов России.

На пресс-конференции также шла речь об итогах проведения Первого Форума ГТО в Уфе, о вовлечении в спорт молодого поколения при помощи агитационных наглядных спортивных мероприятий. Ближайшее из таких мероприятий — Открытый республиканский спортивный форум — пройдет с 13 по 15 октября в ФОК «Приозерный». В его рамках будут проведены республиканские, городские турниры и показательные выступления по нескольким видам спорта.