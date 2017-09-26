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В Башкирии запрещена охота на зайцев и лис

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В Башкирии запрещена охота на зайцев и лис Фото: автор

В Башкирии запрещена охота на зайцев и лис Фото: автор

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане с 15 октября 2017 года по 15 января 2018 года ограничен срок промысловой, любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях республики на зайцев и лис.

В том числе с 1 октября по 15 января запрещена охота с гончими и борзыми собаками без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия.

Запрет охоты на зайцев введен в отдельных муниципальных районах, в некоторых общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях, уточнили в Министерстве природопользования и экологии РБ.

Теги: охота на пушных зверей
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