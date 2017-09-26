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В Башкирии наблюдается снижение количества тяжелых несчастных случаев на производстве

ОБЩЕСТВО

В Башкирии наблюдается снижение количества тяжелых несчастных случаев на производстве Фото: Олег Яровиков

В Башкирии наблюдается снижение количества тяжелых несчастных случаев на производстве Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По предварительным прогнозам, в текущем году в Башкортостане ожидается значительное снижение количества несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом. За восемь месяцев текущего года в региональном отделении Фонда социального страхования зарегистрировано 60 несчастных случаев с тяжелым исходом, признанных страховыми. 39 пострадавших на данный момент продолжают лечение, троим установлена степень утраты трудоспособности, а шесть человек полностью выздоровели и вернулись к труду. В 12 случаях производственная травма привела к летальному исходу.

За восемь месяцев предыдущих двух лет было зарегистрировано: в 2015 году — 118 случаев, в 2016 году — 106.

В целом устойчивая тенденция к снижению тяжелых несчастных случаев наблюдается с 2012 года, сообщает пресс-служба ФСС по РБ.

Анализ за три года показывает, что чаще всего пострадавшие в несчастных случаях — мужчины, так как они чаще заняты на опасных производствах. Из общего количества пострадавших за три года на слабый пол приходится 16% несчастных случаев. Также необходимо отметить, что 40% пострадавших — молодые люди в возрасте до 40 лет.

Тяжелые несчастные случаи — это когда полученные работником травмы зачастую имеют последствия в виде инвалидности. Таким пострадавшим требуется быстрая, высокотехнологичная и дорогостоящая медицинская помощь. Благодаря комплексной реабилитации, проводимой за счет средств Фонда, с сопровождением страховых менеджеров регионального отделения в 2015 и 2016 годах к труду вернулись более 75% травмированных. О результатах текущего года пока говорить рано, поскольку большинство пострадавших продолжают лечение.

Теги: охрана труда, социальное страхование, Фонд социального страхования
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