Открытие памятника Василе Фаттаховой в Уфе: певица снова собрала близких и поклонников Фото: Олег Яровиков



















Открытие памятника Василе Фаттаховой в Уфе: певица снова собрала близких и поклонников Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе открылся надгробный памятник безвременно ушедшей звезде башкирской и татарской эстрады Василе Фаттаховой. Церемонию на Южном кладбище открыл хазрет, который зачитал молитву. В минуты открытия мемориала из-за туч выглянуло яркое осеннее солнце.

Мероприятие организовал супруг Ильгиз и близкие певицы. На памятнике из черного гранита в виде буквы V, первой в имени артистки, размещен ее самый известный портрет.

На церемонию открытия приехали ее коллеги и друзья — известный певец Айдар Галимов, продюсер Радмир Усаев, эстрадные певцы из Татарстана Ландыш Нигаматьянова, Мунир Рахмаев, собрались поклонники таланта.

«Когда мы прощались с Василей — это был шок, неожиданность для всех, сейчас мы осознанно подходим. Памятник нужен живым, будущим поколениям, поэтому я благодарю Ильгиза, друзей, коллег, которые приехали сегодня, некоторые издалека, — сказал Айдар Галимов. — Василя прожила короткую, но очень яркую жизнь, которая была полна и горя, и радости. Во многих ее ярких мгновениях я сам присутствовал, видел, как она любила жизнь, любила искусство, творчество, творила, жила этим, была очень талантлива. У нее был огромный потенциал — не все песни были спеты. Но те, которые она спела — будут жить вечно».

Айдар Галимов отметил, что Василя Фаттахова очень хотела семью и детей, и самая большая боль — что она не сможет растить их сама.

«Василя не просто так ушла, а чтобы мы задумались о жизни, о ней, о нашей профессии. Ее уход заставил задуматься коллег, сверстников, держаться вместе в этой непростой жизни и нашей непростой сфере. Ее образ, ее песни нужны не только сегодня, но и будущим поколениям. Спасибо, Василя», — завершил свою речь певец.

«Ее песни всегда были от души. Она всегда принципиально пела только вживую. Мы запомнили ее как светлого, доброго человека, прекрасную женщину и маму. Она была во всех смыслах — женщина-любовь», — сказал коллега певицы Мунир Рахмаев.

Известная певица, заслуженная артистка Башкортостана и Татарстана, исполнительница хита «Туган як» Василя Фаттахова скончалась в январе 2016 года из-за осложнений после родов. Ей было 36 лет, у нее остались двое детей.