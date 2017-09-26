Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.56 ↓

EUR 68.55 ↑

26 сентября Вторник

Уфа   °

Открытие памятника Василе Фаттаховой в Уфе: певица снова собрала близких и поклонников

КУЛЬТУРА

Открытие памятника Василе Фаттаховой в Уфе: певица снова собрала близких и поклонников

Фото: Олег Яровиков

Открытие памятника Василе Фаттаховой в Уфе: певица снова собрала близких и поклонников

Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Уфе открылся надгробный памятник безвременно ушедшей звезде башкирской и татарской эстрады Василе Фаттаховой. Церемонию на Южном кладбище открыл хазрет, который зачитал молитву. В минуты открытия мемориала из-за туч выглянуло яркое осеннее солнце.

Мероприятие организовал супруг Ильгиз и близкие певицы. На памятнике из черного гранита в виде буквы V, первой в имени артистки, размещен ее самый известный портрет.

На церемонию открытия приехали ее коллеги и друзья — известный певец Айдар Галимов, продюсер Радмир Усаев, эстрадные певцы из Татарстана Ландыш Нигаматьянова, Мунир Рахмаев, собрались поклонники таланта.

«Когда мы прощались с Василей — это был шок, неожиданность для всех, сейчас мы осознанно подходим. Памятник нужен живым, будущим поколениям, поэтому я благодарю Ильгиза, друзей, коллег, которые приехали сегодня, некоторые издалека, — сказал Айдар Галимов. — Василя прожила короткую, но очень яркую жизнь, которая была полна и горя, и радости. Во многих ее ярких мгновениях я сам присутствовал, видел, как она любила жизнь, любила искусство, творчество, творила, жила этим, была очень талантлива. У нее был огромный потенциал — не все песни были спеты. Но те, которые она спела — будут жить вечно».

Айдар Галимов отметил, что Василя Фаттахова очень хотела семью и детей, и самая большая боль — что она не сможет растить их сама.

«Василя не просто так ушла, а чтобы мы задумались о жизни, о ней, о нашей профессии. Ее уход заставил задуматься коллег, сверстников, держаться вместе в этой непростой жизни и нашей непростой сфере. Ее образ, ее песни нужны не только сегодня, но и будущим поколениям. Спасибо, Василя», — завершил свою речь певец.

«Ее песни всегда были от души. Она всегда принципиально пела только вживую. Мы запомнили ее как светлого, доброго человека, прекрасную женщину и маму. Она была во всех смыслах — женщина-любовь», — сказал коллега певицы Мунир Рахмаев.

Известная певица, заслуженная артистка Башкортостана и Татарстана, исполнительница хита «Туган як» Василя Фаттахова скончалась в январе 2016 года из-за осложнений после родов. Ей было 36 лет, у нее остались двое детей.

Теги: Память
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть