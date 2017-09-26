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26 сентября Вторник

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Фильм о детях-аутистах из Башкирии признан лучшим на Всероссийском медиафоруме

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Конкурсная работа ГУП ТРК «Башкортостан» удостоена звания «Лучший телевизионный фильм» на IV Всероссийском медиафоруме «Человек и вера» в Пскове. Лауреатом в данной номинации названа автор популярного проекта «Дорога к храму» на канале БСТ Ирина Минигалеева с фильмом «Как прекрасен этот мир».

Лента повествует о детях-аутистах и их адаптации в современном обществе, а также о приобщении к вере. Главный герой фильма — руководитель центра общественной организации инвалидов «Аленький цветочек» Рита Стрельцова, которая помогает детям и их родителям жить и преодолевать трудности.

«Секрет успеха в том, что все шесть месяцев, пока создавался фильм, творческая бригада жила этой темой, — рассказала Ирина Минигалеева. — Особое спасибо операторам Виталию Ермакову, Александру Лысенко, Дану Хамитову, которые донесли до зрителей настроение и внутренний мир «детей дождя».

Конкурсную работу покажут на федеральном канале «Спас», международных конкурсах «Россия» в Екатеринбурге и «Покров» в Киеве, а также на телеканале БСТ.

Теги: медиафорум, аутизм
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