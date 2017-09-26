Башкирский «Тархан» во второй игре уступил волейболистам Дагестана Фото: Юрий Нестеренко

















Башкирский «Тархан» во второй игре уступил волейболистам Дагестана Фото: Юрий Нестеренко

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Сложный, но интересный поединок прошел в Стерлитамаке. Волейболисты местной команды «Тархан» принимали у себя команду из Дагестана. Встреча прошла в рамках второго тура чемпионата России по волейболу в Высшей лиге. Максимального количества очков башкирской команде набрать не удалось. В первой встрече хозяева площадки одержали победу со счетом 3:2, а во второй успех, со счетом 1:3, праздновали махачкалинцы.