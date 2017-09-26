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26 сентября Вторник

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В трех районах Уфы 27 и 28 сентября отключат воду - «Уфаводоканал»

ОБЩЕСТВО

В трех районах Уфы 27 и 28 сентября отключат воду - «Уфаводоканал» Фото: автор

В трех районах Уфы 27 и 28 сентября отключат воду - «Уфаводоканал» Фото: автор

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Для проведения ремонтных работ 27 и 28 сентября предприятие «Уфаводоканал» запланировало отключение воды в трех районах башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, 27 сентября с 10.30 до 18.30 будет отключена холодная вода в Октябрьском районе Уфы, на проспекте Октября, 63/1, 63/2, 63/3, 65/1, 65/2, 65/3, 65а, 65б.

28 сентября запланировано отключение воды в Демском и Советском районах Уфы.

Так, с 11 до 24 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Дагестанской, 10/1, 12, 12/1, 25.

В Советском районе в этот же день, с 10.30 до 18.30 горячая и холодная вода будет отключена на ул. Белякова, 25, 25/1 и 25а.

Теги: Уфаводоканал, отключение воды
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