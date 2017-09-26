Уфимские гандболисты встретятся с командой из Санкт-Петербурга Фото: «УГНТУ-ВНЗМ» Уфимские гандболисты встретятся с командой из Санкт-Петербурга Фото: «УГНТУ-ВНЗМ»

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В среду, 27 сентября, в рамках чемпионата России по гандболу, «УГНТУ-ВНЗМ» встречается с командой «Университет Лесгафта — Нева», шестикратным серебряным призером чемпионатов России. Предыдущую игру в Перми «Университет Лесгафта — Нева» неожиданно для всех проиграл хозяевам.

«Будет очень сложный матч. Соперник серьезный. Делали видео-разборы матчей с участием «Невы». Игра сложится, если сумеем сдержать и блокировать атакующих игроков Петербурга», — рассказал главный тренер «УГНТУ-ВНЗМ» Олег Сапунков, комментируя ход подготовки к игре.

Линейный «УГНТУ-ВНЗМ», в прошлом сезоне игрок «Университет Лесгафта — Нева» Роман Столяров отметил, что у него нет психологического давления от того, что играет со своей бывшей командой. «Простых игр сейчас нет. Чемпионат имеет очень ровные команды, и у всех есть шанс побороться. Нам надо сыграть увереннее в защите, справиться с задней линией, и не дать забить быстрые отрывы, свести к минимуму собственные вынужденные ошибки», — считает Роман Столяров.

Матч состоится в городе Салавате, во Дворце спорта «Нефтехимик». Начало в 18.00, сообщили в пресс-службе «УГНТУ-ВНЗМ».