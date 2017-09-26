Госавтоинспекция Башкирии объявила о начале масштабной профилактической операции Фото: автор Госавтоинспекция Башкирии объявила о начале масштабной профилактической операции Фото: автор

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана с 26 сентября стартуют профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей мотоциклов, скутеров и мопедов.

В республиканской Госавтоинспекции напомнили любителям двухколесного транспорта, что, совершая перестроения и повороты, следует убедиться в безопасности своего маневра, использовать сигналы поворота, регулярно наблюдать за движением транспортного потока в зеркало заднего вида.

Операция «Мотоцикл» продлится до конца этой недели.