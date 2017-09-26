Танцоры ансамбля имени Файзи Гаскарова ездят на гастроли в старом и холодном автобусе Фото: Олег Яровиков Танцоры ансамбля имени Файзи Гаскарова ездят на гастроли в старом и холодном автобусе Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Ансамбль имени Файзи Гаскарова нуждается в новом транспортном средстве для гастрольных поездок. Автобус, использующийся сейчас, физически устарел. В холодное время года артисты мерзнут и испытывают дискомфорт. Танцоры постоянно выезжают на гастроли не только по республике и стране, но и за границу.

Данный проблемный вопрос был поднят в ходе приема граждан в Региональной общественной приемной Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Уфе, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

С просьбой о выделении автобуса к Секретарю регионального отделения «Единой России» Константину Толкачеву обратился художественный руководитель коллектива Риф Габитов. Причем, по словам худрука, автобусы «НефАЗ», производимые в республике, для гастролей ансамбля не подходят, так как имеют маленький багажник.

«Я постараюсь помочь в этом вопросе. Автобус артистам необходим комфортный. Ведь тело танцора — это его инструмент, поэтому важно, чтобы артистам в дороге было удобно», — подчеркнул Константин Толкачев.