Пара из Туймазов спасла из пожара пенсионера-инвалида Фото: Эмиль Мусин Пара из Туймазов спасла из пожара пенсионера-инвалида Фото: Эмиль Мусин

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Туймазах молодые люди спасли из пожара человека. Прогуливаясь по улице Олега Кошевого, Андрей Билик и Лиана Низамова заметили густой дым, валивший из окна квартиры на первом этаже. Они вызвали пожарных, но до их приезда 19-летний юноша решил действовать самостоятельно. Попросив прохожих засвидетельствовать, что он не взломщик, Андрей открыл окно и обнаружил в квартире пожилого человека. Андрей вынес пенсионера на лестничную площадку и тем спас ему жизнь. Как оказалось, мужчина является инвалидом, самостоятельно выйти не мог и вскоре задохнулся бы токсичным дымом. Он оставил на включенной газовой плите пластиковую тарелку, что и стало причиной возгорания.

ЧП произошло в августе, но об этом стало известно гораздо позже — молодые люди никому не стали сообщать о произошедшем. О поступке молодого человека рассказал автор «Общественной электронной газеты» со слов сотрудников МЧС.