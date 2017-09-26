В Уфе из супермаркета «Ашан» на Губайдуллина эвакуировали людей Фото: ГТРК Башкортостан В Уфе из супермаркета «Ашан» на Губайдуллина эвакуировали людей Фото: ГТРК Башкортостан

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе из супермаркета «Ашан», что на улице Губайдуллина, эвакуировали людей. Обеспокоенные уфимцы сообщили об этом в редакцию программы «Вести-Башкортостан» ГТРК Башкортостан.

Редакция связалась с администрацией ТРЦ «Аркада». Там сообщили, что это плановая эвакуация в рамках противопожарных учений и горожанам не о чем беспокоиться.

Напомним, на прошлой неделе на уфимские торговые центры и гостиницы обрушились звонки о заложенной бомбе. Через неделю ситуация вновь повторилась. Из крупнейших торговых центров приходилось эвакуировать посетителей и персонал. Сейчас лжетеррористов разыскивает полиция.