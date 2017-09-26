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Самые распространенные ошибки туристов из Башкирии по версии таможни

ОБЩЕСТВО

Самые распространенные ошибки туристов из Башкирии по версии таможни Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

Самые распространенные ошибки туристов из Башкирии по версии таможни Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Туристы из Башкирии пытаются вывезти наличную валюту и психотропные препараты в страны, где это запрещено, и ввозят в Россию больше, чем разрешено, алкоголя, сигарет и холодного оружия. Башкортостанская таможня назвала самые распространенные ошибки, из год в год повторяемые жителями республики, отправляющимися за рубеж.

В целом на таможенном посту аэропорта «Уфа» пассажиропоток увеличился в 2,3 раза. С января по август было зарегистрировано 398 тысяч пассажиров, выезжающих за рубеж. В прошлогоднем периоде их было 172 тысячи. Количество правонарушений выросло пропорционально: за восемь месяцев 2016-го было возбуждено 217 административных дел, в этом — почти 500.

При вывозе багажа большую долю нарушений составляют перемещение наличной валюты и психотропных препаратов. В течение восьми месяцев туристы 41 раз пытались вывезти сильнодействующие лекарства и 12 раз — наличную валюту. Зафиксированы три попытки вывоза культурных ценностей: туристы хотели увезти две маленькие «дорожные» иконы и нумизматическую ценность — серебряный моргановский доллар 1901 года выпуска.

При ввозе одним из наиболее распространенных нарушений является превышение норм алкогольной и табачной продукции (с начала года возбуждено 253 дела об административных правонарушениях), а также ввоз предметов, относящихся к холодному оружию (выявлена и пресечена 91 попытка ввоза ножей, кастетов, кистеней, сюрикенов). Кроме того, в этом году зафиксировано два случая ввоза чучел крокодилов весом 21 и 32 грамма и один — коралла, относящихся к охраняемым видам.

По закону, туристические компании обязаны информировать клиентов о таможенных правилах России и стран пребывания. Туристы могут и самостоятельно ознакомиться с ними в открытых источниках. «Лишние» и запрещенные вещи, продукты и лекарства изымаются, напомнили в таможне.

Теги: таможня, турпоток, ввоз, вывоз
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