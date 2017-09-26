Матрос из Башкирии получил награду из рук Сергея Шойгу Фото: «Красная звезда» Матрос из Башкирии получил награду из рук Сергея Шойгу Фото: «Красная звезда»

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды лауреатам фестиваля-конкурса «Армия России». Одним из первых награду получил старший матрос Айгиз Кулахметов из Башкортостана. Герой номинации «Мужество и честь» на себе вытащил из 20-метровой шахты атомного подводного крейсера двух женщин-маляров, потерявших сознание.

Церемония награждения победителей конкурса прошла на открытой сцене у здания Национального центра управления обороной России еще 16 сентября.

Старший машинист трюмный дивизиона живучести электромеханической боевой части атомного подводного крейсера «К-44» «Рязань» Тихоокеанского флота Айгиз Кулахметов родом из деревни Илячево Хайбуллинского района. На «гражданке» он получил специальность газосварщика. Службу по контракту на флоте начал в 2014 году. В его жизни уже были первое автономное плавание и 76 суток первой боевой службы на атомном подводном крейсере ТОФ. И медаль «За спасение погибавших», которая ему была вручена Указом Президента РФ за спасение человеческих жизней.

Как сообщает ведомственная газета «Красная звезда», 22 апреля 2016 года женщины-маляры потеряли сознание при проведении покрасочных работ в ракетной шахте атомного подводного крейсера. Несмотря на то что концентрация токсичных испарений значительно превышала допустимые значения, матрос Айгиз Кулахметов, рискуя собственной жизнью, спустился на двадцатиметровую глубину. Он снял маску противогаза и поочередно приложил ее к лицам пострадавших. Приведя женщин в сознание, матрос помог поднять их на поверхность.

Айгиз Кулахметов — сын Дима Маннана (Кулахметова), лидера легендарной башкирской рок-группы 90-х годов «Дервиш-хан».