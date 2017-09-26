В Башкирии установят пограничные столбы в четырех крайних географических точках республики Фото: автор В Башкирии установят пограничные столбы в четырех крайних географических точках республики Фото: автор

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

Башкирское региональное отделение Русского географического общества установит пограничные столбы на севере, юге, западе и востоке республики. Как сообщила агентству «Башинформ» исполнительный директор регионального отделения РГО в РБ Римма Галеева, соответствующие таблички заказаны на предприятии «Камнерез», они уже готовы и будут установлены на стелах в виде пограничных столбов высотой 2 метра 30 см в четырех самых крайних географических точках республики.

«Работа по определению этих четырех географических точек велась весь год совместно с районными отделениями РГО, — рассказала Римма Галеева. — Самую северную точку мы определили возле деревни Байсарово Янаульского района, южная стела будет установлена недалеко от деревни Кужанак Зианчуринского района, западная — у деревни Ивановка Бакалинского района, восточная — северо-восточнее железнодорожной станции Устиново Учалинского района. Во всех районах у нас есть договоренность с местными предпринимателями, которые готовы помочь с установкой этих стел, они же их и изготовили. Первую стелу мы планируем установить уже в конце сентября в Янаульском районе. После торжественного открытия этих географических объектов мы передадим их муниципалитетам, которые с местными отделениями РГО будут их содержать и обеспечивать сохранность. Раньше крайние точки республики были известны лишь узкому кругу специалистов в этой области. Теперь, мы надеемся, о них узнает каждый житель».