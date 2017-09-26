Стало известно, какой погоды ждать жителям Башкирии в октябре Фото: автор Стало известно, какой погоды ждать жителям Башкирии в октябре Фото: автор

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Стало известно, какой погоды ждать жителям Башкортостана в октябре. Согласно вероятностному прогнозу на отопительный период 2017-2018, температура воздуха во второй осенний месяц ожидается выше нормы. Норма составляет +2,5 градусов.

По словам специалиста Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитовой, в предстоящем отопительном сезоне нас ожидают теплые октябрь и март, прохладный ноябрь, а температура в декабре, январе и феврале будут близки к норме. В прошлом году осень и начало зимы были холодными. В 2017 году этот период на юге европейской территории России и в Уральском федеральном округе будет теплее.

В предстоящем октябре дневные температуры воздуха по республике будут колебаться от +3 до +10 градусов. Ночью показатели температур могут варьироваться от +5 до -1 градуса, но постепенно будут опускаться до минусовых значений. Большей частью на территории региона ожидаются осадки в виде дождя. Возможны дождь со снегом, небольшой снег.

По заявлениям метеорологов, предстоящая зима будет самой суровой за последние 100 лет, причем не только в России, но и по всему земному шару. Холода могут прийти в ноябре, а настоящие сильные морозы ожидаются уже в начале декабря.