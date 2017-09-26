Последствия урагана в деревне Куезбашево в Башкирии полностью устранены Фото: «Аургазинский вестник» Последствия урагана в деревне Куезбашево в Башкирии полностью устранены Фото: «Аургазинский вестник»

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Последствия урагана в деревне Куезбашево в Башкирии полностью устранены. О разгуле стихии, обрушившейся на село в начале августа этого года, уже ничего не напоминает, пишет местная районная газета «Аургазинский вестник».

Ураган принес многочисленные разрушения, некоторые дома стали непригодными для проживания. Пострадали надворные постройки, было повалено множество деревьев, повреждены автомобили.

На восстановление деревни из бюджета Башкортостана по распоряжению главы республики Рустэма Хамитова поступило почти шесть миллионов рублей. Средства уже переведены на счета пострадавших, сообщил глава Батыровского сельсовета Флюр Даминов. Помощь получили 63 хозяйства. Суммы всем поступили разные, в зависимости от площади восстановительных работ. Кроме того, сразу после урагана пострадавшие получили по пять тысяч рублей в качестве материальной поддержки.

Сегодня деревня живет прежней размеренной жизнью. Ее жители выражают благодарность руководству республики и района за понимание и поддержку.