В России начали действовать новые правила обращения в страховую компанию по ОСАГО при ДТП Фото: Арина Рахимкулова В России начали действовать новые правила обращения в страховую компанию по ОСАГО при ДТП Фото: Арина Рахимкулова

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С 25 сентября в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Новые правила устанавливают порядок обращения в страховую компанию по ОСАГО при ДТП с участием более двух автомобилей, разъяснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

«Теперь система прямого возмещения убытков, когда потерпевший идет за возмещением в страховую компанию, с которой заключал договор ОСАГО, действует в отношении ДТП с участием более двух автомобилей. То есть в этих случаях потерпевшие теперь обязаны обращаться в так называемую «свою» страховую компанию. Это правило действует, когда не причинен вред здоровью или жизни людей или иному имуществу, кроме автомобилей участников ДТП», — рассказал президент РСА Игорь Юргенс.

До этого момента система прямого возмещения убытков действовала в том случае, если участниками аварии являлись только два автомобиля, напомнил президент РСА. Он также пояснил, что система действует следующим образом: страховщик потерпевшего выплачивает ему деньги или производит ремонт, а затем обращается к страховщику причинителя вреда, чтобы тот компенсировал эти расходы.

Прямое возмещение убытков возможно только в том случае, если ответственность всех участников ДТП застрахована по договорам ОСАГО.

Система прямого возмещения убытков действует в России с 1 марта 2009 года, за период с 1 марта 2009 года по 31 июня 2017 года в рамках системы потерпевшим было выплачено почти 320 млрд рублей.