БСК приобрела новое медицинское оборудование для санатория «Ольховка» Фото: пресс-служба БСК БСК приобрела новое медицинское оборудование для санатория «Ольховка» Фото: пресс-служба БСК

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Впервые в Стерлитамаке в санатории-профилактории «Ольховка», принадлежащем Башкирской содовой компании, стало возможным лечение и профилактика заболеваний позвоночника, благодаря установке автоматизированного комплекса для подводного вытяжения и гидромассажа. Востребованная процедура теперь доступна не только жителям Стерлитамака, но и для всего юга Башкирии.

Подводное вытяжение позвоночника — относительно новая методика лечения и профилактики заболеваний позвоночника. В последнее время она приобретает все большую популярность, благодаря своей простоте и высокой эффективности. Успех лечения подводным вытяжением объясняется тем, что в теплой воде под действием дозированной нагрузки на позвоночник происходит полное расслабление мышц и растяжение околопозвоночных эластичных тканей и связок, что увеличивается расстояние между смежными позвонками, улучшает кровообращение и трофические процессы в межпозвонковых дисках.

«Уже в октябре первые пациенты смогут в полной мере оценить новое оборудование. Нашими специалистами разработан специальный двухнедельный курс лечения с сопутствующими процедурами. Необходимо отметить, чтобы приобрести путевку и получать лечение на данном аппарате, необходимо предоставить направление невролога и результат МРТ», — рассказывает директор санатория-профилактория «Ольховка» Гузель Хайбуллина.

Установка автоматизированного комплекса для подводного вытяжения не единственное новшество, которое предлагает санаторий. Совсем недавно в грязелечебнице стали применять лечебные грязи озера Горькое-Мамонтовское Алтайского края. Многие известнейшие здравницы России работают именно с этим сырьем. Алтайские грязи уже давно прошли медицинские испытания и подтвердили свою клиническую эффективность.

Также вводится дополнительная процедура: электрофорез с карипазимом (вытяжка млечного сока папайи). Это уникальное средство, которое используется для лечения остеохондроза, межпозвоночных грыж, заболеваний спины и суставов. Лечение осуществляется в соответствии с методикой профессора НИИ нейрохирургии имени Н.Н Бурденко Владимира Найдина.

Справка. Санаторий-профилакторий «Ольховка» находится на балансе Башкирской содовой компании. Здесь проходят санаторно-курортное лечение не только работники предприятия, но и жители Стерлитамака и близлежащих районов республики. Медицинский профиль санатория: опорно-двигательный аппарат; органы дыхания; сердечно-сосудистая система; центральная и вегетативная нервная система. В санатории можно пройти курс лечения и реабилитации, а также просто поддержать здоровье по доступным ценам и на действительно высоком уровне. Пациентов ждет профессиональный персонал и огромный выбор процедур: ванны, кедровая бочка, гидромассаж, циркулярный душ, душ Шарко, кабинеты теплолечения, грязелечения, фитолечения, физкабинета и многое другое. Созданы условия и для комфортного проживания: комнаты оснащены всем необходимым, на территории имеется бассейн, спортивный зал, клуб и столовая. В каждой комнате кабельное телевидение, бесплатный wi-fi. Подробности на официальном сайте cанатория.