Фестиваль параспорта зарядил школьников на дружбу и инклюзивные занятия спортом Фото: компания «МегаФон»















Фестиваль параспорта зарядил школьников на дружбу и инклюзивные занятия спортом Фото: компания «МегаФон»

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Фестиваль параспорта, состоявшийся в Уфе, объединил школьников с ограниченными возможностями здоровья и обычных учеников в стремлении к активному здоровому образу жизни и совместным занятиям спортом. Фестиваль проводился в рамках проекта «Спорт-вместе! По-настоящему», инициаторами которого являются МегаФон и общественные организации «Перспектива» (Москва) и «СоДействие» (Республика Башкортостан).

Основными участниками фестиваля являются дети с инвалидностью и без инвалидности, ученики школ-участников проекта «Спорт – вместе! По-настоящему», а также уфимских и республиканских школ, в которых действуют коррекционные классы. Фестиваль проводится в виде организованных интерактивных площадок различных видов паралимпийского спорта: голбол, волейбол сидя, фехтование на колясках, бочча, теннис на колясках, дзюдо для незрячих.

Ребята под руководством профессиональных тренеров приняли участие в работе каждой площадки. Перемещаясь по станциям, они попробовали свои силы в разных видах параспорта, пообщались со сверстниками, волонтерами и звездами паралимпийского спорта.

«Такие мероприятия очень нужны для того, чтобы популяризировать занятия спортом для особенных детей. А тема инклюзивных уроков сегодня крайне актуальна, нужно, чтобы спорт был доступен каждому ребенку. Здорово, когда получается объединить детей через совместные занятия», — прокомментировала гость фестиваля, заслуженный мастер спорта по плаванию, восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр Оксана Савченко.

«Задача этого праздника – разрушить барьеры, объединить разных детей в один коллектив. Очень важно, чтобы диагноз ребенка не приводил к изоляции. В рамках фестиваля и проекта мы создаем условия для того, чтобы дети — обычные и необычные, занимались спортом вместе», — поделилась руководитель региональной общественной организации детей с инвалидностью «СоДействие» Людмила Сахапова.

«Фестиваль проводится в рамках нашего проекта «Спорт-вместе! По-настоящему». Он направлен как на физическое развитие, так и на повышение коммуникативных навыков, социализацию детей с инвалидностью путем их участия в спортивных мероприятиях со сверстниками. Такое взаимодействие поможет детям больше понимать друг друга», — рассказывает директор отделения по Республике Башкортостан компании «МегаФон» Дамир Байгильдин.

В течение года на средства МегаФона в рамках проекта «Спорт-вместе! По-настоящему» в пяти уфимских школах для ребят в возрасте 8-12 лет имеющих инвалидность и без нее были организованы «Уроки Параспорта». А также был передан специальный инвентарь, например, звенящие мячи для голбола, наборы мячиков для бочча и др. В особые спортивные дни, так называемые «Дни Параспорта», каждая школа выбирала вид спорта и представляла его во время этих специализированных занятий: например, СОШ №95 представила фехтование и фехтование на колясках, в СОШ №19 дети смогли от души поиграть в волейбол сидя и баскетбол на колясках, 28 школа-интернат предложила великолепный мастер-класс по голболу и дзюдо. Кроме того, преподаватели физкультуры в школах прошли специализированное обучение и в дальнейшем продолжат инклюзивные занятия с детьми в школах.