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1 октября пенсионеры Башкирии могут бесплатно посетить уфимский мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история»

ОБЩЕСТВО

1 октября пенсионеры Башкирии могут бесплатно посетить уфимский мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» Фото: Олег Яровиков

1 октября пенсионеры Башкирии могут бесплатно посетить уфимский мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 октября, в Международный день пожилых людей, пенсионеры Башкирии могут бесплатно посетить уфимский мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история» на «ВДНХ-Экспо» (ул. Менделеева, 158).

Воспользоваться предложением можно по предъявлении пенсионного удостоверения. Ознакомиться с историей Отечества с помощью мультимедийных экспозиций предлагается с 12.00 до 18.00. Подробности по телефонам: (347) 286-60-66, 287-29-53. Электронная почта: inbox@ufahistorypark.ru.

Справка. Исторический парк «Россия — Моя история» — это уникальный мультимедийный комплекс, в котором представлена вся история России с древнейших времен. Более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий. Экспозиции включают 900 единиц мультимедийной техники. По сути, это настоящий «живой» учебник истории России, полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиций рекомендованы Министерством образования и науки России и расположены на площади более 7000 квадратных метров. Исторический парк в Уфе представлен четырьмя экспозициями: «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе», «1945-2016: Россия — Моя история».

Теги: Международный день пожилых людей
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