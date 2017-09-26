УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Известия» пишут: «Молоко направят в школы». Школьники могут начать получать бесплатно по 200 мл молока ежедневно. Это если Госдума примет соответствующий закон, пока же в комитете Госдумы по аграрным вопросам разработали поправки в закон «Об образовании в РФ». В связи с этим «Член Совета Федерации от Республики Башкортостан Лилия Гумерова рассказала «Известиям», что программа «Школьное молоко» действовала в регионе с 2007 по 2016 год.

— Наши школьники получали по три раза в неделю молоко, обогащенное витаминным комплексом и полезными микроэлементами. Последующие исследования медиков показали, что есть положительный эффект — симптомы йододефицита у подрастающего поколения практически исчезли, — рассказала Лилия Гумерова. По ее словам, на «Школьное молоко» из бюджета республики ежегодно выделяли около 30 млн рублей. В прошлом году в связи с финансовыми трудностями программу пришлось прекратить».

«Коммерсантъ в Казани» дает заголовок «Татарстан станет пилотной зоной по отработке методов повышения производительности труда», под которым сообщает, что «Министерство экономического развития РФ совместно с Министерством промышленности РФ включили Татарстан в число шести регионов, которые станут пилотной зоной для федерального проекта по повышению производительности труда. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в понедельник на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«В этом году запускаем пилот по шести регионам: это Пермь, Тула, Самара, Тюмень, Республика Башкортостан и Республика Татарстан. На первом этапе мы сосредотачиваемся на предприятиях обрабатывающей промышленности», — сказал он».

ТАСС оповещает, что «Kronospan закупит у «Объединенной вагонной компании» более 260 лесовозов». Для справки поясняется: «Австрийская компания Kronospan ведет международный бизнес более чем на 40 промышленных предприятиях в Китае, США и странах Европы, на российском рынке компания работает с 2002 года. Производственные мощности по выпуску ДСП, МДФ, ламинированных напольных покрытий и некоторых видов связующих смол сегодня находятся в Московской области и Башкортостане. Запланировано строительство предприятий в Калужской и Калининградской областях».

«Пятый канал» решил заманить на старую новость, облачив ее в новую упаковку: «В Генпрокуратуре РФ назвали самый опасный для жизни город в России». Речь идет не об экологии, а о все той же криминогенной обстановке, сообщениями об уровне которой уже второй день потчуют россиян все СМИ. Как уже сообщалось, Башкирия в рейтинге на пятом месте, что не может радовать.

«Коммерсантъ» приводит мнение руководителя администрации главы Башкирии о том, что несогласованные митинги оппозиции в Уфе в защиту башкирского языка и за отставку главы региона были заказными. «Анализ показывает, что их громкие лозунги — это лишь прикрытие лоббистских интересов узких групп людей, не имеющих ничего общего с судьбой какого-либо народа, — сказал главы администрации Владимир Нагорный на научно-практической конференции «Исторический опыт межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов России и Башкортостана». — Он не уточнил круг возможных заказчиков, отметив, что это "группы людей, которые говорят от имени народа, принимают политические заявления и решения от имени народа, башкирского, татарского, русского. Хотя ни один народ им таких полномочий не давал"».

ТАСС сообщает, что «Более 20 регионов России участвуют в экономическом форуме в Ингушетии». В свою очередь, министр экономического развития региона Умалат Торшхоев сообщил корреспонденту ТАСС, что «В проходящем у нас двухдневном экономическом форуме и многопрофильной выставке "Деловая Ингушетия 2017" принимают участие, представляя свою продукцию, предприятия из более 20 регионов страны. Это предприятия из Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Ростова, Чечни, Краснодара, Уфы, Казани и других».

«Коммерсантъ» в статье «Экспорт «Роснефти» могут оплатить конкуренты» пишет, что «"Роснефть" близка к тому, чтобы добиться от правительства компенсации своих дополнительных расходов на транспортировку нефти в Китай через Казахстан. Рост поставок связан с подписанием нового контракта "Роснефти" с китайской CNPC». Но в этом году «Транснефть» прокачивает еще 7 млн тонн не напрямую, а «петлей» через Уфу, в результате чего платежи «Роснефти» за прокачку выросли. Зачем же петлей? – «В «Транснефти» объясняют это необходимостью смешивать сибирскую малосернистую нефть с более сернистой поволжской. Если же направить 7 млн тонн малосернистой нефти в Китай напрямую, то содержание серы в нефти на западном направлении, которое и так постоянно увеличивается в последние годы, резко возрастет. Это ухудшит характеристики экспортной нефти и ударит по экономике НПЗ в европейской части РФ».