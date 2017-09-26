В Башкирии продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья
В Башкирии продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья Фото: сайт правительства РБ
В Башкирии продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья Фото: сайт правительства РБ
УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.
В городах и районах Башкортостана продолжается успешная реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В рамках этой программы в Илишевском районе состоялось торжественное вручение ключей от квартир во вновь построенном доме № 29/1 по ул.Советская в селе Верхнеяркеево.
Ключи были также вручены от квартир, приобретенных в домах по ул. Свердлова, 62/4, ул. Комсомольская, 8. Ключи от новых квартир получили 68 граждан. Ранее, за 2013-2017 годы, в рамках программы было расселено 10 аварийных многоквартирных домов селе Верхнеяркеево, сообщили в правительстве РБ.