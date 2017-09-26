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В Башкирии продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья

ОБЩЕСТВО

В Башкирии продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья Фото: сайт правительства РБ

В Башкирии продолжается реализация программы переселения из аварийного жилья Фото: сайт правительства РБ

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах и районах Башкортостана продолжается успешная реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В рамках этой программы в Илишевском районе состоялось торжественное вручение ключей от квартир во вновь построенном доме № 29/1 по ул.Советская в селе Верхнеяркеево.

Ключи были также вручены от квартир, приобретенных в домах по ул. Свердлова, 62/4, ул. Комсомольская, 8. Ключи от новых квартир получили 68 граждан. Ранее, за 2013-2017 годы, в рамках программы было расселено 10 аварийных многоквартирных домов селе Верхнеяркеево, сообщили в правительстве РБ.

Теги: аварийное жилье, программа переселения
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