В Башкирии помогут сохранить работу находящимся под риском увольнения работникам Фото: пресс-служба Правительства РБ В Башкирии помогут сохранить работу находящимся под риском увольнения работникам Фото: пресс-служба Правительства РБ

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне на заседании президиума правительства Башкортостана утверждены дополнительные мероприятия в области снижения напряженности на рынке труда региона в 2017 году. Проект программы разработан Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Проектом предусмотрены дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения, направленные на организацию опережающего профессионального обучения работников организаций, находящихся под риском увольнения; стажировки инвалидов; дополнительных мер активной политики занятости, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Как пояснила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, в результате осуществления указанных мероприятий будет обеспечено сохранение рабочих мест на условиях полной занятости не менее чем у 97% работников, приступивших к опережающему профессиональному обучению, а также трудоустройство не менее 60% инвалидов, участвующих в стажировке.

«13,5 миллиона пойдут на дополнительные мероприятия — опережающее обучение плюс стажировка инвалидов, а все остальные деньги — более 66 миллионов — на активную политику занятости. Это обычные программные мероприятия. В этом году нам впервые добавляют на это деньги», — сообщила министр.

По итогам дополнительных мер активной политики занятости в рамках госпрограммы планируется организация профессиональной ориентации более 15 тысяч граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование около 2,5 тысячи безработных граждан.

В целом реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости позволит снизить в 2017 году уровень общей безработицы до 5,7%, уровень регистрируемой безработицы до 1,1%, отметили в правительстве РБ.