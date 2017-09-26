В Уфе 4 градуса тепла. Не забудьте прихватить зонт Фото: Башинформ В Уфе 4 градуса тепла. Не забудьте прихватить зонт Фото: Башинформ

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе в восемь утра температура воздуха составила 4 градуса тепла. Улицы окутывает небольшой туман. С учетом повышенной влажности, температура ощущается как 3 градуса. Сейчас накрапывает дождь, но часа через два в столице Башкирии осадки, по прогнозам синоптиков, должны прекратиться

Ветер слабый, северо-западный, на данный момент составляет два метра в секунду.

Днем температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла. А завтра в Уфе ожидается солнечный день.