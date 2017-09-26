УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На концертах памяти Хании Фархи, которые шли с аншлагом в течение трех дней, снова вспомнили все ее популярные песни. На экране зрителям были представлены фрагменты выступлений популярной певицы, начиная с 1989 года. Ведущая вечера прошлась по вехам звездной биографии певицы.

Концерты прошли 23-25 сентября в Казанской филармонии, «Татар-информ» вел онлайн-трансляцию. Прямой эфир смотрели в разных странах и на разных континентах. В вечере приняли участие ансамбль «Бэйрам», известные артисты татарской эстрады — Хамдуна Тимергалиева, Филюс Кагиров, Зульфия и Жавит Шакировы, Зухра Шарифуллина и другие.

Одним из запоминающихся моментов стало выступление старшей дочери Хании Фархи — Алии Гараевой. Она спела несколько песен, а завершила концерт хитом матери «Элдермешкэ кайтам эле», которому подпевал весь зал. Завершающим аккордом концертов памяти стал показ песни «Истэ калсын» в исполнении самой Хании Фархи, словно сошедшей с экрана в зал.

Инициатором проведения концертов, посвященных памяти Хании Фархи, стал ее супруг и продюсер Габдулхай Биктагиров. Средства, собранные от продажи билетов на концерты, семья собирается использовать для выпуска книги.

Звезда татарской и башкирской эстрады Хания Фархи скоропостижно скончалась 27 июля 2017 года в возрасте 57 лет, когда навещала свою мать в родной деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкортостана.