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УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

К 100-летию республики готовится Антология современной поэзии Башкортостана. Об этом заявил председатель Правления Союза писателей РБ Заки Алибаев. В трехтомное издание войдут произведения поэтов Башкортостана на нескольких языках.

«Разработка тома на русском языке – серьезный вызов для писательского актива русскоязычных поэтов Башкортостана, большинство из которых – К. Андрианова-Книга, В. Богданов, Н. Грахов, В. Денисов, Г. Кацерик, Л. Колоколова, Р. Паль, С. Чураева, С. Янаки – давно известны своими переводами поэзии башкирских и татарских товарищей», — говорит писатель, главный редактор журнала «Бельские просторы» Юрий Горюхин.

На первой после летних отпусков встрече Объединения русских и русскоязычных писателей Союза писателей РБ состоялся разговор о состоянии дел в современном русскоязычном писательском сообществе Башкортостана. Были обсуждены и утверждены планы работы на сезон 2017-2018 годов. Поэта и переводчика Сергея Янаки друзья и соратники поздравили с 65-летием, его деятельность на благо культуры республики отмечена дипломом ОРП и журнала «Бельские просторы».