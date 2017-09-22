Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.65

EUR 69.07

25 сентября Понедельник

Уфа   °

К 100-летию республики готовится Антология современной поэзии Башкортостана

КУЛЬТУРА / 100 лет Республике

Фото:

Фото:

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

К 100-летию республики готовится Антология современной поэзии Башкортостана. Об этом заявил председатель Правления Союза писателей РБ Заки Алибаев. В трехтомное издание войдут произведения поэтов Башкортостана на нескольких языках.

«Разработка тома на русском языке – серьезный вызов для писательского актива русскоязычных поэтов Башкортостана, большинство из которых – К. Андрианова-Книга, В. Богданов, Н. Грахов, В. Денисов, Г. Кацерик, Л. Колоколова, Р. Паль, С. Чураева, С. Янаки – давно известны своими переводами поэзии башкирских и татарских товарищей», — говорит писатель, главный редактор журнала «Бельские просторы» Юрий Горюхин.

На первой после летних отпусков встрече Объединения русских и русскоязычных писателей Союза писателей РБ состоялся разговор о состоянии дел в современном русскоязычном писательском сообществе Башкортостана. Были обсуждены и утверждены планы работы на сезон 2017-2018 годов. Поэта и переводчика Сергея Янаки друзья и соратники поздравили с 65-летием, его деятельность на благо культуры республики отмечена дипломом ОРП и журнала «Бельские просторы».

Теги: литература
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть