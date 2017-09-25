Учитель года России – 2017: конкурсантка из Уфы выходит на старт Фото: с сайта Минобрнауки РФ Учитель года России – 2017: конкурсантка из Уфы выходит на старт Фото: с сайта Минобрнауки РФ

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Сочи дали старт Всероссийскому конкурсу «Учитель года России»-2017. В профессиональном состязании за звание абсолютного победителя и главный приз – Хрустального пеликана – принимают участие педагоги из всех 85 субъектов страны.

В их числе учитель английского языка из Башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима Мария Каримова. Она самая молодая участница конкурса, ей всего 23 года. Педагогический стаж учителя-лингвиста — два года.

Уже известно, что во вторник, 26 сентября ей предстоит участие в методическом семинаре, а в четверг, 28 сентября, Мария Каримова даст открытый урок английского языка шестиклассникам. Эти конкурсные задания будут транслироваться в интернете в режиме реального времени.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ, церемония открытия конкурса прошла в Зимнем театре города Сочи. К участникам посредством видеосвязи обратилась министр образования и науки РФ Ольга Васильева: «Хочу поздравить вас с выходом в финал Всероссийского конкурса «Учитель года России». Вы все талантливы, всех вас объединяет творческая одержимость! Вас, конечно же, ждут испытания, но я уверена: вы справитесь, потому что учитель — это больше чем профессия. Желаю каждому из вас раскрыть на этом конкурсе свой творческий потенциал».

Также в день торжественного открытия конкурса в Сочи была заложена Аллея учителей России. Участники, члены жюри и организаторы состязания посадили деревья в орнитологическом парке Имеретинской низменности.

Финальный третий тур пройдет в Москве и по традиции завершится торжественным объявлением абсолютного победителя в День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском дворце.

Справка. Средний возраст конкурсантов в этом году составляет 36 лет, что на год меньше, чем в 2016 году. Средний стаж – 12 лет (13,8 – в 2016 году). Гендерный состав: женщины – 62 (57 – в 2016 году), мужчины – 23 (28 – в 2016 году).

12 конкурсантов – учителя сельских школ (в 2016 году в конкурсе участвовали восемь сельских педагогов). 77 конкурсантов работают в муниципальных школах, семь – в государственных, один конкурсант – в негосударственной образовательной организации.