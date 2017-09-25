В Октябрьском провели праздник «Наш старый новый двор» Фото: администрация г. Октябрьский





В Октябрьском провели праздник «Наш старый новый двор» Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшую субботу в городе Октябрьском, на территории самого большого двора, примыкающего к домам по улице Губкина, проспекту Ленина и улице Свердлова, при участии самих жителей был организован праздник – «Наш старый новый двор». В этом дворе, в рамках стартовавшего весной федерального партийного проекта «Городская среда», была проделана масштабная работа. Появились асфальтированные парковки для автотранспорта и бельевые площадки, благоустроенные детские и спортивные зоны, скамейки для людей старшего возраста и мам, гуляющих с малышами, урны. Все внутридворовые дороги покрыты новым асфальтом. Сами жители многоквартирных домов приняли активное участие в субботнике по благоустройству: раскидали чернозем, завезенный управляющей компанией ОАО «Жилуправление», посадили молодые деревья, покрасили в яркие цвета бордюры. Всего стоимость работ составила более 6 млн рублей.

Логическим завершением проекта стало проведение праздничного мероприятия. Подарки для детей, приглашение гостей, благодарственные письма для организаций, оказавших помощь в реконструкции двора – все это взяли на себя Советы многоквартиных домов, созданные в рамках партпроекта «Управдом». Развлекали зрителей творческие коллективы Центра национальных культур. Молодогвардейцы организовали игровую площадку для детей.

Заместитель главы городской администрации, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Октябрь Латыпов, обращаясь к собравшимся, отметил значимость реализации федерального партийного проекта для городского округа. Он призвал жильцов бережно относиться к своей обновленной собственности и вручил от имени местного отделения партии благодарственные письма председателям и членам Советов МКД.

«Жильцам повезло вдвойне: помимо реконструкции двора, по программе капремонта был обновлен фасад дома по улице Губкина, 25» — приветствуя аудиторию, сказал заместитель главы городской администрации Шамиль Фаррахов.

«Нашему двору 60 лет, он уже старичок. Требовалось переделать и обновить все. В результате этой программы у нас появилась спортивная и детская площадки, необходимые тротуары, парковки по всему кварталу. Освещение нам поменяли. Жители нашего квартала согласились принимать в этой программе трудовое участие. Было два варианта: денежное и трудовое. Мы согласились на второй вариант. Все около своего дома навели порядок: вырубали деревья, раскидывали землю, сделали озеленение. Двор у нас очень преобразился, помолодел, интеллигентный стал, красивый. У нас подрастают дети в этом дворе, нам хотелось бы, чтобы им было чем заняться здесь», — сказала координатор проекта от жителей МКД Венера Шайгуманова.

Всего в этом году рамках проекта «Городская среда» в Октябрьском завершены работы в трех дворах многоквартирных домов. На еще трех дворовых территориях работы в самом разгаре. Активно ведется реконструкция и в парке имени Юрия Гагарина, сообщили в городской администрации.