Жителей Уфы приглашают стать участниками акции «День донора» Фото: Олег Яровиков Жителей Уфы приглашают стать участниками акции «День донора» Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В четверг, 28 сентября, в городской больнице Демского района Уфы с 9 часов утра будет работать мобильная станция переливания крови. Всех желающих приглашают стать участниками акции «День донора».

«Следует соблюсти следующие рекомендации: за 48 часов до сдачи крови не употреблять алкоголь, с вечера не есть жирную пищу, воздержаться от курения за час до и после донации. Утром необходим легкий завтрак. При себе иметь паспорт», — уточнили в пресс-службе администрации Демского района столицы Башкирии.

Уфимцев ждут по адресу: улица Правды, 19.