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25 сентября Понедельник

Уфа   °

На XXI Фестивале журналистов «Вся Россия» в Дагомысе прошла презентация Республики Башкортостан

КУЛЬТУРА / 100 лет Республике

Фото:

Фото:

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

На площадке XXI Фестиваля журналистов «Вся Россия» в Дагомысе (Республика Крым) прошла презентация Республики Башкортостан.

Журналистов поздравил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. На презентации выступили руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Борис Мелкоедов, депутат Государственного Собрания — Курултая РБ, член Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, главный редактор журнала «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости» Галина Ишмухаметова, генеральный директор Издательского дома «Республика Башкортостан» Венера Хакимова, поэтесса, главный редактор журнала «Башкортостан кызы» Гульназ Кутуева.

В рамках презентации было объявлено о международном конкурсе «Золотой курай», посвященном 100-летию со дня образования БАССР и 100-летию народного поэта республики Мустая Карима. Реализация проекта планируется в 2017-2019 годах. Одна из целей конкурса — продвижение Башкортостана в российских и зарубежных СМИ как гармоничного, динамично развивающегося региона с многовековыми традициями толерантности, являвшихся ключевыми и в творчестве народного поэта.

К презентации был издан спецвыпуск журнала «Уфа» с презентационными материалами тиражом 1000 экземпляров. Были организованы фотовыставка и дегустация национальных блюд, прозвучали народные мелодии на башкирском инструменте курае в исполнении Артура Гайсарова.

«Гости праздника, приехавшие из разных регионов России и из-за рубежа, обступили нашего кураиста, интересовались инструментом, фотографировались, просили сыграть еще. Журналист из Франции пообещал написать о курае, — рассказала Гульназ Кутуева. — Большим успехом пользовались наши национальные блюда. Особо популярен был, конечно, мёд».

Теги: конкурсы, журналистика
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