В Башкирии приглашают волонтеров в проект «Готовь сани летом, а телегу - зимой» Фото: Национальный парк «Башкирия» В Башкирии приглашают волонтеров в проект «Готовь сани летом, а телегу - зимой» Фото: Национальный парк «Башкирия»

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Национальный парк «Башкирия», расположенный на территории Мелеузовского района республики, проводит набор волонтеров в рамках проекта «Готовь сани летом, а телегу — зимой».

Желающие в полной мере насладиться красотой и тишиной осеннего леса могут совместить приятное с полезным и оказать ощутимую помощь национальному парку в преддверии приближающихся холодов. В парке необходимо провести хозяйственные работы на кордонах, заготовить дрова, демонтировать туристические домики, убрать мусор на турстоянках по берегу реки Нугуш, разобрать валежник и установить элементы благоустройства вдоль экологической тропы «Таллы». Требуются физически подготовленные люди, умеющие пользоваться хозяйственным инструментом. Наличие волонтерского опыта и опыта работы в лесу приветствуется.

Волонтеров обеспечат жильем, продуктами первой необходимости, а также трансфером от города Мелеуза до села Нугуш. Предполагается экскурсионная программа, наполнение которой зависит от погодных условий. Проект продлится со 2 по 16 октября.

Анкету волонтера можно заполнить на сайте.