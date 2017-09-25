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В Башкирии приглашают волонтеров в проект «Готовь сани летом, а телегу - зимой»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии приглашают волонтеров в проект «Готовь сани летом, а телегу - зимой» Фото: Национальный парк «Башкирия»

В Башкирии приглашают волонтеров в проект «Готовь сани летом, а телегу - зимой» Фото: Национальный парк «Башкирия»

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Национальный парк «Башкирия», расположенный на территории Мелеузовского района республики, проводит набор волонтеров в рамках проекта «Готовь сани летом, а телегу — зимой».

Желающие в полной мере насладиться красотой и тишиной осеннего леса могут совместить приятное с полезным и оказать ощутимую помощь национальному парку в преддверии приближающихся холодов. В парке необходимо провести хозяйственные работы на кордонах, заготовить дрова, демонтировать туристические домики, убрать мусор на турстоянках по берегу реки Нугуш, разобрать валежник и установить элементы благоустройства вдоль экологической тропы «Таллы». Требуются физически подготовленные люди, умеющие пользоваться хозяйственным инструментом. Наличие волонтерского опыта и опыта работы в лесу приветствуется.

Волонтеров обеспечат жильем, продуктами первой необходимости, а также трансфером от города Мелеуза до села Нугуш. Предполагается экскурсионная программа, наполнение которой зависит от погодных условий. Проект продлится со 2 по 16 октября.

Анкету волонтера можно заполнить на сайте.

Теги: туризм, волонтеры
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