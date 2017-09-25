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В Башкирии школьник инициировал запись детей-инвалидов в спортивные секции

СПОРТ

В Башкирии школьник инициировал запись детей-инвалидов в спортивные секции Фото: Олег Яровиков

В Башкирии школьник инициировал запись детей-инвалидов в спортивные секции Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Ученик 4 класса средней общеобразовательной школы №7 города Туймазы Реналь Хабиров предложил провести День открытых дверей для детей-инвалидов. С этой инициативой он обратился в администрацию Туймазинского района. Неравнодушный к проблемам особенных детей мальчик предложил в этот день пригласить всех детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории муниципалитета, руководителей спортивных объединений города и района, чтобы они смогли записаться в спортивные кружки и секции. Родители Реналя планируют организовать приезд специалистов для обучения местных тренеров специфике работы в данном направлении.

Глава администрации района Айдар Суфиянов поддержал инициативу семьи Хабировых. День открытых дверей для детей с ограниченными возможностями здоровья решено провести в пятницу, 29 сентября, в универсальном спортивном ледовом комплексе «Туймазы-Арена». Помимо записи в понравившиеся спортивные объединения, всех участников мероприятия ждут приятные сюрпризы и сладости, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: дети-инвалиды, спортивные секции
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