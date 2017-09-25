Жителей Башкирии просят поддержать благотворительную акцию «Спасибо за родной язык» Фото: Олег Яровиков Жителей Башкирии просят поддержать благотворительную акцию «Спасибо за родной язык» Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жителей Башкортостана просят поддержать благотворительную акцию «Спасибо за родной язык» («Әсә теленә рәхмәт»), которую запустило Министерство образования РБ.

«Вы можете оказать посильную помощь учителям родного языка — сделать уроки интересными, современными, насыщенными, — обращаются к населению республики в ведомстве. – В рамках акции можно подарить отсканированную книгу на родном языке из домашней библиотеки и разместить ее на сайте; подарить родной школе подписку на газету или журнал, сделать слайды с произведениями из школьной программы и пополнить медиатеку. Ваше творчество важно для развития родных языков — записывайте профессионалов, подключайте умельцев и меценатов».

Координатор акции: Гузалия Исхакова, телефон: (347) 218-03-53.

Материалы необходимо направлять в сообщения сообщества Минобразования РБ в «Вконтакте» или на электронную почту: Ishakova.GI@bashkortostan.ru.