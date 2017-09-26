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26 сентября Вторник

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Башкирские следж-хоккеисты проведут мастер-класс для жителей Сибая

СПОРТ

УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

31 сентября следж-хоккеисты Уфы «Башкирские пираты» в рамках тура по республике проведут мастер-классы для жителей Сибая. Встреча состоится на городской ледовой площадке в 14.30. В программе мастер-класса — микроматч, все желающие смогут сесть в сани и попробовать выехать на лед. Занятия бесплатные.

Цель акции — привлечь детей и молодежь к паралимпийскому виду спорта. Следж-хоккейный клуб «Башкирские пираты» продолжает набирать игроков в свою команду. Приглашаются подростки от 10 до 16 лет, а также мужчины от 16 до 32 лет с нарушениями двигательной функции нижней части тела: ампутацией, параличом, потерей мышечной активности ног, нарушенной подвижностью суставов, дефектом коленного сустава, укорочением нижней конечности.

По всем вопросам обращаться к руководителю следж-хоккейного клуба Алексею Канатникову: телефон 8-987-090-70-48. Электронная почта: 55088@mail.ru.

Теги: следж-хоккей
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