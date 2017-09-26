УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня, 26 сентября, в 14.00 на Южном кладбище Уфы на Аллее Славы состоится открытие памятника заслуженной артистке Башкортостана и Татарстана Василе Фаттаховой. Об этом сообщает официальная группа певицы «ВКонтакте». Уфимцев приглашают почтить ее память.

Известная певица, исполнительница хита «Туган як» скончалась в январе 2016 года из-за осложнений после родов. Ей было 36 лет, у нее остались двое детей.