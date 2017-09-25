Владимир Путин назначил врио губернатора Самарской области Фото: kremlin.ru Владимир Путин назначил врио губернатора Самарской области Фото: kremlin.ru

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Причиной в указе названо его заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен 47-летний Дмитрий Азаров — член Совета Федерации, в прошлом он был главой городского округа Самары.

Николай Меркушкин руководил Самарской областью с 2012 года, до этого в течение 17 лет возглавлял Мордовию. Он назначен специальным представителем Президента РФ по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.