Игрок ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин вручит подарок за оригинальное название фото Фото: instagram.com/panin_57 Игрок ХК «Салават Юлаев» Григорий Панин вручит подарок за оригинальное название фото Фото: instagram.com/panin_57

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На своей странице в социальной сети «Инстаграм» защитник хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин опубликовал свою фотографию. Игровой момент попал в объектив камеры. На кадре хоккеист так извернулся, что его не узнать. «Юлаевец» попросил подписчиков придумать оригинальное название фото.

«Автор самого смешного названия снимка получит фирменную кепку «Салавата Юлаева» с подписями игроков, — объяснил Григорий Панин. — Выбирать победителя буду сам».

Пост на странице уфимского хоккеиста уже собрал более четырех тысяч «лайков» и более тысячи комментариев. Персональные болельщики Григория Панина предлагают разные подписи: «Когда решил порыбачить и начал искать лунку», «Это башкирский лед, детка!», «После основ тектоника осваиваю нижний брейк».