В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии МЧС предупреждает о заморозках Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает о заморозках. Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что 26 сентября местами по региону ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 0, -5 градусов.

В этот день в некоторых районах пройдет небольшой дождь, в восточных — со снегом. Ветер северо-восточный умеренный.

В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Чтобы защитить растения от заморозков, их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использование неисправных электроприборов», — предупредили граждан в ведомстве.