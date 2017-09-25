В УГНТУ состоялась презентация Высшей школы предпринимательства и управления Фото: пресс-служба УГНТУ





В УГНТУ состоялась презентация Высшей школы предпринимательства и управления Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Институте экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета состоялась презентация Высшей школы предпринимательства и управления (ВШПУ).

Основная задача ВШПУ — с учетом современных и будущих тенденций развития технологий, экономики и общества обеспечить расширенное воспроизводство для экономики Башкортостана и близлежащих регионов высококвалифицированных и конкурентоспособных на рынке труда специалистов, обладающих современными предпринимательскими, управленческими и лидерскими компетенциями, позволяющими им эффективно решать задачи проектирования, организации, развития и управления коммерческими и некоммерческими организациями в условиях нестабильной рыночной среды.

Обучение в ВШПУ поможет студентам на самом современном образовательном уровне параллельно с основным направлением подготовки получить и структурировать дополнительные знания в сфере предпринимательства, инноваций, менеджмента, лидерства и выработать практические навыки самостоятельного инициирования и реализации бизнес-проектов, что в значительной мере расширяет горизонты и перспективы дальнейшей профессиональной деятельности, повышает их конкурентоспособность и возможности самореализации на рынке труда, а также способствует профессиональному и карьерному росту.

В основе организации образовательного и научно-исследовательского процесса ВШПУ лежит реализация полного спектра образовательных программ в области осуществления предпринимательской деятельности и менеджмента: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Реализация новой образовательной модели обеспечивается четырьмя экономическими кафедрами ИЭС : «Экономика и менеджмент»; «Региональная экономика и управление»; «Экономическая безопасность»; «Финансы и кредит».

Ключевые особенности и преимущества обучения в ВШПУ ИЭС УГНТУ:

— образовательный процесс ВШПУ ориентирован на получение студентами только самых современных знаний, навыков и умений в сфере управления, предпринимательства, лидерства;

— у студентов есть возможность получить в рамках основного направления подготовки дополнительные навыки управленческой и предпринимательской деятельности;.

— студенты получают практические знания, навыки и компетенции в области бизнеса и управления, что позволяет им уже во время учебы заняться самостоятельной предпринимательской деятельностью, а также в целом усилить свою конкурентоспособность на рынке труда.

— образовательный процесс в ВШПУ фокусируется на развитии у студентов предпринимательских способностей и компетенций. Им оказывается практическая помощь, содействие и консалтинговая поддержка в организации собственного бизнеса в форматеинициативных предпринимательскихStartup–ов.

— студенты имеют возможность реализовывать индивидуальные образовательные траектории.

— студенты на площадке ВШПУ могут «завязать» новые полезные контакты для обмена опытом и установления партнерства.

— в ВШПУ реализуется личностно-дифференцированная концепция образования позволяющая студентам раскрыть свой личностный потенциал и реализовать свои профессиональные и социальные интересы.

— обучение в ВШПУ предоставляет студентам реальную возможность выстраивать деловую и предпринимательскую карьеру с первого курса обучения.