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25 сентября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии более 1100 семей претендуют на выплаты за рождение первенца‍

ОБЩЕСТВО

В Башкирии более 1100 семей претендуют на выплаты за рождение первенца‍ Фото: Олег Яровиков

В Башкирии более 1100 семей претендуют на выплаты за рождение первенца‍ Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкортостане на получение единовременной социальной выплаты за первого родившегося ребенка принято более 1100 заявлений от семей-претендентов. Всего за четыре месяца выдано 183 свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты. 11 семей уже получили данную выплату, и совсем скоро молодые родители улучшат свои жилищные условия, сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.

В марте глава Башкортостана Рустэм Хамитов подписал указ о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике. Согласно документу, в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в Республике Башкортостан с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату могут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном Правительством республики, нуждающимися в жилом помещении.

Прием документов ведется в Госстрое РБ, по адресу ул. Советская, 18, дни приема — вторник, четверг, в рабочее время с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. каб.100. Информацию о необходимых документах можно найти на официальном сайте Госстроя РБ.

Прием заявок также продолжается в МФЦ.

Телефон для справок: (347) 218-08-93.

Теги: социальные выплаты
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