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В Уфе предлагают установить памятник учителю начальных классов

ОБЩЕСТВО

В Уфе предлагают установить памятник учителю начальных классов Фото: из открытых источников

В Уфе предлагают установить памятник учителю начальных классов Фото: из открытых источников

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Администрация Октябрьского района столицы предлагает уфимцам придумать название скверу, расположенному возле Дворца спорта, а также выразить свое мнение относительно возможности установки здесь памятника учителю начальных классов.

Идею по установке памятника выразила единственный Народный учитель Российской Федерации в нашей республике, первый народный учитель РБ Лиза Агадуллина. По ее мнению, памятник скромному труженику – первой учительнице – напоминал бы все то доброе, милое, радостное и яркое, с чем связано школьное детство каждого человека. Уфимцы могли бы приходить в этот сквер и вспоминать своих первых учителей.

Варианты названий сквера и отношение к появлению здесь памятника горожане могут высказать в комментариях в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что памятники учителю есть в разных городах России и за рубежом. Каменные композиции, посвященые первой учительнице, есть в Орле, Саратове, Ульяновске, Волгограде, в поселке Матвееве-Кургане Ростовской области, Курске, Оренбурге. Скульптура учителю открыта также в Стерлитамаке.

Теги: благоустройство
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