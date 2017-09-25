Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.65

EUR 69.07

25 сентября Понедельник

Уфа   °

В школах Башкирии с сегодняшнего дня начинается первый этап Всероссийской олимпиады школьников

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С сегодняшнего дня во всех общеобразовательных школах республики начинается первый (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников, который продлится до 1 ноября.

В Министерстве образования РБ уточнили, что школьный этап интеллектуального состязания проводится по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями. Олимпиада проводится по 21 общеобразовательному предмету, среди них — математика, информатика, ОБЖ, технология, физическая культура, русский язык, литература, иностранные языки, история, обществознание, право, биология, физика, астрономия, география, экология, экономика, мировая художественная культура.

Олимпиада будет проходить очно в четыре этапа. Первый – школьный. Второй – муниципальный. Третий – региональный. Четвертый, заключительный этап – это финал олимпиады, который проходит в субъектах РФ. В финале участвуют сильнейшие ученики со всей страны.

Олимпиада направлена на выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научной и научно-исследовательской деятельности, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам.

Теги: образование, олимпиады
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть