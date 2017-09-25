УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С сегодняшнего дня во всех общеобразовательных школах республики начинается первый (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников, который продлится до 1 ноября.

В Министерстве образования РБ уточнили, что школьный этап интеллектуального состязания проводится по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями. Олимпиада проводится по 21 общеобразовательному предмету, среди них — математика, информатика, ОБЖ, технология, физическая культура, русский язык, литература, иностранные языки, история, обществознание, право, биология, физика, астрономия, география, экология, экономика, мировая художественная культура.

Олимпиада будет проходить очно в четыре этапа. Первый – школьный. Второй – муниципальный. Третий – региональный. Четвертый, заключительный этап – это финал олимпиады, который проходит в субъектах РФ. В финале участвуют сильнейшие ученики со всей страны.

Олимпиада направлена на выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научной и научно-исследовательской деятельности, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам.