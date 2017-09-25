Студент из Уфы - призер Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ Студент из Уфы - призер Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Звенигороде Московской области завершился финал XIV Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».

В номинации «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов профессиональных образовательных организаций лесного профиля» студент Уфимского лесотехнического техникума Антон Громов занят почетное третье место. Темой его работы был проект организации плантации новогодних елей.

Конкурс «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам») — традиционное итоговое мероприятие по естественнонаучному направлению деятельности объединений учащихся школьных лесничеств — образовательных организаций РФ.

Конкурс проводится ежегодно с 1997 года (в нынешнем формате с 2004 года) Министерством природных ресурсов совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральным детским эколого-биологическим центром.

Целью конкурса является развитие интереса обучающихся образовательных организаций России путем включения их в практическую работу по изучению лесных экосистем и природоохранную деятельность, направленную на формирование у них экологически ответственного мировоззрения, самореализацию и их профессиональное самоопределение.

В конкурсе участвовали старшеклассники — члены школьных лесничеств, студенты лесных профессиональных образовательных организаций, руководители школьных лесничеств, представители федеральных и региональных органов государственной власти, образовательных, научных и общественных организаций.

На заочный этап в жюри конкурса поступило 287 работ из 64 регионов России, для участия в финале были отобраны лучшие и самые интересные работы 60 учащихся из 47 регионов.

В Башкортостане региональный этап Всероссийского юниорского конкурса «Подрост», посвященный Году экологии и особо охраняемых природных территорий, был проведен Министерствами лесного хозяйства и образования РБ совместно с Республиканским детским эколого-биологическим центром в декабре 2016 — январе 2017 года.

На региональный этап было отобрано 44 работы из шести городских округов и 12 муниципальных районов республики, а на федеральный этап — две работы.

Участниками финала конкурса были представлены опытно-исследовательские проекты по шести номинациям: «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений», «Практическая природоохранная деятельность», «Лучшая опытно-исследовательская работа студентов профессиональных образовательных организаций лесного профиля», «Школьные лесничества — пространство возможностей дополнительного естественнонаучного образования».

Торжественная церемония закрытия конкурса состоялось на базе пансионата «Солнечная поляна» Одинцовского района Московской области, в ходе которой награждены победители, призеры и другие участники конкурса.

С приветственным словом к участникам и гостям торжественного мероприятия по видеосвязи обратился заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов, президент Российского общества лесоводов Анатолий Писаренко, представители подведомственных Рослесхозу организаций и Федерального детского эколого-биологического центра Минобрнауки России.

Победители и призеры конкурса получили дипломы и ценные призы от Рослесхоза.

Организаторы Всероссийского конкурса отметили, что в этом году на суд жюри были представлены 89 исследовательских работ юных лесоводов, студентов, специалистов лесного хозяйства и педагогов из разных уголков России. По их мнению, каждый проект по-своему уникален и является частью общего дела для всех россиян — сохранения и приумножения природных богатств страны, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РБ.