В Уфе школьникам бесплатно помогут определиться с будущей профессией и освоить профессиональные рабочие тренажеры Фото: ИА «Башинформ» В Уфе школьникам бесплатно помогут определиться с будущей профессией и освоить профессиональные рабочие тренажеры Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе школьники смогут ознакомиться с рабочими специальностями, востребованными на рынке труда, получить помощь в выборе будущей профессии, освоить профессиональные рабочие тренажеры. Такая возможность у них появится с 23 по 26 октября. В эти дни в столице республики на площадке «ВДНХ-Экспо» впервые пройдет Уфимский международный салон образования-2017 «Образование будущего».

В первую очередь это мероприятие — международная дискуссионная площадка и выставка современных образовательных технологий и инновационных проектов, лучших инфраструктурных и интеллектуальных решений.

В региональном Министерстве образования отметили, что в числе спикеров — самые авторитетные российские и международные эксперты. В масштабной деловой программе значится обсуждение современных трендов и совместная генерация перспективных идей развития образования страны и региона, трансляция лучших российских и международных практик в сфере дошкольного, общего и высшего образования профессиональному сообществу России.

Уфимский международный салон образования станет первой регулярной региональной экспертной площадкой, организованной при поддержке и с использованием технологий организации и проведения Московского международного салона образования.

Вышеназванное мероприятие для школьников — республиканский фестиваль «PROFФЕСТ», организованный Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ, состоится 26 октября.

Для того чтобы стать участником салона, необходимо заполнить форму регистрации на сайте события. Участие бесплатное.

Организаторы: Министерство образования Башкортостана, Московский международный салон образования, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики.