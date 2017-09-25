Российские ученые предлагают маркировать продукты с высоким содержанием соли, сахара, трансжиров Фото: healthy-info.ru Российские ученые предлагают маркировать продукты с высоким содержанием соли, сахара, трансжиров Фото: healthy-info.ru

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Российские ученые предлагают маркировать продукты с высоким содержанием соли, сахара, трансжиров. Об этом узнали «Известия». Федеральный исследовательский центр (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи изучил рацион россиян и составил список продуктов, потребление которых необходимо ограничивать.

Исследование показало, что основные источники поступления соли в организм человека — это хлеб и хлебные продукты, колбасные изделия и мясные консервы, сыры, консервированные овощи и соленья, соленая и копченая рыба, фастфуд и различные комбинированные продукты (соусы и кетчупы).

Основными источниками добавленных сахаров ученые назвали сладкие мучные изделия, торты и пирожные, конфеты, сладкие кисломолочные продукты и творожные изделия, сладкие безалкогольные напитки, нектары и сокосодержащие напитки.

Избыток жира, насыщенных жирных кислот и трансжиров содержится в колбасах, кондитерских изделиях, масложировой продукции и соусах.

Меры, предлагаемые ФИЦ питания, разработаны в рамках утвержденной в 2016 году правительством «Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года». Также они могут войти в проект «Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года», которую сейчас разрабатывает Минздрав.

Список направлен в Минздрав и Роспотребнадзор, которым ученые предложили помечать эти товары. Это может быть сделано с помощью наглядной и удобочитаемой маркировки «светофор». В Роспотребнадзоре уточнили, что предложения по указанию количества соли, сахара и трансжиров на этикетках уже переданы на рассмотрение Евразийской экономической комиссии — регулирующего органа Таможенного союза.

«Современная нутрициология определяет следующие оптимальные уровни суммарного суточного поступления критически значимых пищевых веществ: не более 5 г соли, 50–60 г добавленного сахара, 65 г жира, 20 г насыщенных жирных кислот и 2 г трансжиров», — проинформировали в ФИЦ питания.

В России, по данным Центра, 50% мужчин и 60% женщин старше 30 лет имеют избыточную массу тела или ожирение. «Это не связано с фастфудом. Мы сами выбираем еду и сами себя «травим». Нужно, чтобы в каждой семье были весы. Считать каждую калорию — это перебор. Но грамотно ориентироваться в продуктах необходимо», — считают эксперты.