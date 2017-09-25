Вся отопительная система готова к подаче тепла в дома - администрация Уфы Фото: автор Вся отопительная система готова к подаче тепла в дома - администрация Уфы Фото: автор

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В администрации Уфы проинформировали, на какой стадии находится вопрос с подачей отопления в городе.

«Сейчас постановление о начале отопительного сезона на подписи у главы администрации Уфы. Вся система готова к тому, чтобы пустить тепло. Но надо понимать, что тепло придет не сразу, потому что должно пройти время — условно говоря, от котельной до батареи. В среднем может пройти несколько дней, прежде чем в квартире станет тепло», — пояснила начальник пресс-службы мэрии Рената Салахова.

В первую очередь отопление дадут в социальных учреждениях — детсадах, школах и больницах.

В ведомстве напомнили, что жильцы многоквартирных домов могут сами выбрать, когда в их квартирах появится отопление. Для этого следует провести общее собрание, написать протокол и заявку. Эти документы следует передать в управляющую компанию. Тогда, при наличии технической возможности, тепло включат.