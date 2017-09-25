«Почетный донор России»: льготы и выплаты в 2017 году Фото: Станция переливания крови ХМАО- Югры «Почетный донор России»: льготы и выплаты в 2017 году Фото: Станция переливания крови ХМАО- Югры

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

«Почётный донор России» — нагрудный знак, учрежденный Правительством РФ, выражающий признание государством благородного вклада гражданина в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови и ее компонентов в России. В соответствии с нормами закона такое звание присваивается людям, которые безвозмездно сдали кровь не менее 40 раз либо плазму крови не менее 60 раз, а также составляющие крови не менее 25 раз в совокупности со сдачей крови либо плазмы.

Лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», полагаются ежегодные денежные выплаты. Порядок их выдачи регламентируется приказом №450 Министерства здравоохранения России, сообщили в администрации Уфы.

«Донорские» выплачиваются раз в год не позднее 1 апреля. Для получения заслуженного вознаграждения необходимо подать в территориальный орган соцзащиты населения следующий пакет документов:

— заявление на получение предусмотренного денежного вознаграждения;

— документ, подтверждающий личность;

— страховое свидетельство;

— удостоверение «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»;

— реквизиты финансово-кредитной организации.

На 1 января 2017 года в Башкортостане размер ежегодной денежной выплаты установлен в сумме 13041,14 рублей.

Помимо денежных выплат, Почетным донорам России полагаются и некоторые льготы. Среди них:

— предоставление оплачиваемого отпуска в любое удобное для донора время;

— оказание помощи в медицинских учреждениях вне очереди;

— получение льготных путевок на санаторно-курортное лечение в первую очередь.

По данным Службы крови, стать донором может абсолютно любой здоровый гражданин России, если он старше 18 лет, не имеет противопоказаний к донорству, а его вес больше 50 кг.

Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя осмотр терапевтом и предварительное лабораторное исследование.