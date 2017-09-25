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25 сентября Понедельник

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В Башкирии провели культурно-спортивный фестиваль «Старости вовсе нет!»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии провели культурно-спортивный фестиваль «Старости вовсе нет!»

Фото: администрация г. Октябрьского

В Башкирии провели культурно-спортивный фестиваль «Старости вовсе нет!»

Фото: администрация г. Октябрьского

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городе Октябрьском, на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов, прошел первый республиканский культурно-спортивный фестиваль «Старости вовсе нет!» среди пожилых получателей социальных услуг, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания населения. Фестиваль объединил 20 учреждений стационарного социального обслуживания Башкортостана. Более 140 человек из разных уголков республики приняли участие в этом форуме.

Заместитель главы администрации города Октябрьского Борис Алчинов поблагодарил участников за стремление к активной жизни, пожелал им здоровья, долгих лет и удачи на соревнованиях.

«Все мероприятия, которые проводятся с получателями социальных услуг, еще раз доказывают, что в стационарных учреждениях заботятся не только о питании, тепле, комфорте для своих опекаемых, но и уделяют внимание реабилитационным мероприятиям по организации досуга, в частности, для получателей социальных услуг пожилого возраста. Министерство полностью поддерживает деятельность учреждений в этом направлении», — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Лена Каримова.

Директор Октябрьского дома-интерната Залия Багаутдинова выразила надежду, что фестиваль «Старости вовсе нет!», посвященный международному Дню пожилых людей, станет доброй традицией в городе и республике.

Участники культурно-спортивного фестиваля соревновались по дартсу, шашкам, по сбору пазлов.

По окончании спортивных соревнований все окунулись в мир музыки и танца. Сердца зрителей покорили матросский танец в исполнении Газима Нурисламова из Буздякского психоневрологического интерната, песня «Один раз в год сады цветут» в исполнении Нины Поляковой из Стерлитамакского психоневрологического интерната, песня под гитару «Березы» в исполнении Эркина Шамшиева, жителя Старобаишевского дома-интерната. Аплодисментами оценили зрители игру на баяне и курае бывших работников культуры Булата Еникеева и Венера Якупова из Уфимского дома-интерната, песню «Дорогие мои старики» в исполнении Радмира Кузьмина из Благовещенского психоневрологического интерната.

«Благодаря этому празднику пожилые люди смогли быть не в качестве зрителя, как это обычно бывает, а именно в качестве конкурсантов, участников, спортсменов. Такое мероприятие проводится впервые. Хотелось бы, чтобы в следующем году оно прошло с таким же размахом», — поделилась впечатлениями художественный руководитель Стерлитамакского психоневрологического интерната Айгуль Гумерова.

Теги: пожилые люди, фестиваль престарелых
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